Георгий Джикия: «В «Спартаке» все на высшем уровне»

Георгий Джикия рассказал о сборах со «Спартаком», о Джано и коллективе. Сейчас красно-белые проходят второй сбор в ОАЭ.

«С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано — на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит «ихний». Я его все время поправляю. Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу.

В свои 23 года сменил четыре команды. Играл несколько лет в ФНЛ, постепенно добрался до Премьер-Лиги. А спустя полтора года я в «Спартаке». До тех пор пока не сел в один самолет с ребятами и не отправился на первые сборы, не осознавал, что буду работать в новой команде. Да еще какой! Могу сказать, что в «Спартаке» все на высшем уровне. Теперь все мысли о том, как дебютировать за красно-белых и закрепиться в основном составе.

Хочу максимально погрузиться в работу, чтобы ничто не отвлекало. Первый сбор в Эмиратах был для меня ознакомительным. Старался понять, в какой роли меня видит Массимо Каррера, каковы его требования. Помогли адаптироваться Маурисио, Кутепов и Боккетти, они до сих пор все время подсказывают мне. Да и вообще все игроки поддерживают. Коллектив здесь очень хороший.

Нагрузки на этом сборе у нас еще серьезнее, чем в Эмиратах. Мы много бегаем. Понимаю, что это необходимо. Хотя, конечно, работать с мячом приятнее. Мне повезло, что в сборной России дали программу для самостоятельной подготовки. После матча с Румынией получил ее, а через несколько недель еще пришла эсэмэска: «Не забудьте выполнить работу». Эта программа мне очень помогла. Если бы не тренировался по ней в отпуске, то уже на первых сборах «сошел бы с дистанции».

Жалею, что ни при каких условиях не получится сыграть в первом матче с «Краснодаром»: увы, у меня перебор желтых карточек. Обидно, что не смогу помочь «Спартаку». Это очень важный поединок. Что ж, надеюсь, в домашней игре с «Анжи» выйду на поле.

Ну а пока настраиваюсь на то, чтобы показать максимум в контрольных матчах. Завтра нам предстоит второй спарринг на сборе. С «Рубином» будет нелегко. Но мы рассчитываем на победу», — рассказал Георгий Джикия.

В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия принял участие в 16 матчах, отметился 1 забитым мячом и 4 желтыми карточками.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»