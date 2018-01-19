Георгий Джикия может пропустить ЧМ-2018, Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Джикия

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 января.

1. Георгий Джикия может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Защитник «Спартака» и сборной России получил тяжелую травму в товарищеской игре.

2. «Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Питерский клуб возглавил рейтинг УЕФА по прибыли европейских клубов за 2016 год.

3. Жозе Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Сам игрок хочет покинуть мадридский «Реал» из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом.

4. Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»

Стали известные детали соглашения нападающего с лондонским  клубом.

5. Рагнар Сигурдссон переходит в «Ростов»

Экс-игрок «Краснодара» возвращается в РФПЛ.

6. Евгений Марков продолжит карьеру в «Динамо»

Нападающий «Тосно» подписал контракт с московским клубом.

7. Шоу «Футбол днем» (эфир 18 января)

Подкаст еженедельника «Футбол», где мы обсуждаем самые значимые и курьезные новости недели.

8. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

«Анжи» подписал ганского форварда, Тарас Бурлак вернулся в «Крылья Советов».

Фото: Global Look Press

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