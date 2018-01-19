Георгий Джикия может пропустить ЧМ-2018, Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 января.
1. Георгий Джикия может пропустить чемпионат мира из-за травмы
Защитник «Спартака» и сборной России получил тяжелую травму в товарищеской игре.
2. «Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы
Питерский клуб возглавил рейтинг УЕФА по прибыли европейских клубов за 2016 год.
3. Жозе Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Сам игрок хочет покинуть мадридский «Реал» из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом.
4. Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»
Стали известные детали соглашения нападающего с лондонским клубом.
5. Рагнар Сигурдссон переходит в «Ростов»
Экс-игрок «Краснодара» возвращается в РФПЛ.
6. Евгений Марков продолжит карьеру в «Динамо»
Нападающий «Тосно» подписал контракт с московским клубом.
7. Шоу «Футбол днем» (эфир 18 января)
Подкаст еженедельника «Футбол», где мы обсуждаем самые значимые и курьезные новости недели.
8. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
«Анжи» подписал ганского форварда, Тарас Бурлак вернулся в «Крылья Советов».
Фото: Global Look Press