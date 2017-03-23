Георгий Джикия: «Футбол Карреры — это футбол победителя»

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о своих ощущениях от работы в национальной команде и поделился впечатлениями от работы в клубе с Массимо Каррерой. Также он заверил, что несмотря на серьезный карьерный рост в последние месяцы ему не «снесет крышу».

«Уже во второй раз вызван в сборную России. Чувствую себя на этом сборе уже более уверенно. Со всеми ребятами знаком. Ощущаю себя частью коллектива.

У молодых российских футболистов от пришедшей славы «сносит крышу»? Не сказал бы, что я молодой футболист. У нас в России, возможно, так считается. Но, на мой взгляд, я уже не так молод. Крышу сносить не от чего. Работаю и работаю — в голове ничего лишнего нет. Хочу прогрессировать и помогать команде добиваться поставленных задач. Как удержать правильный настрой и не расслабиться? Ну, вот надо, чтобы башню не снесло. А так, если человек идет по этой дороге и старается выполнять все, что ему говорят, все должно быть нормально. Ну а если думать: «Все, я всего добился, попав в «Спартак» и сборную», если остановиться на этом, и карьера остановится, я думаю.

Пока не думал о том, чтоб попробовать силы заграницей. Все мысли о «Спартаке» и сборной. Чтобы уехать за рубеж, нужно выходить в основном составе своего клуба. И главная моя цель — закрепиться в основе и играть каждый матч.

Почувствовал ли себя настоящим спартаковцем? С 27 декабря 2016 года я официально спартаковец и считаю себя полноценным спартаковцем. А когда сыграю первый официальный матч, закреплю этот статус.

Как напутствовал в сборную Массимо Каррера? Ничего особенного он не сказал. После матча с «Локомотивом» пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм. Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в «Спартаке», проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится. Футбол Карреры — это футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера — хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.

Чемпионская гонка? Никто не думает об этом. Есть десять матчей, каждый из которых нужно выигрывать. Никто не забегает вперед, считая отрыв. У нас хороший настрой. Мы будем выходить на поле и побеждать. А чемпион станет известен в конце сезона», — рассказал Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года из пермского «Амкара». Пока 23-летний защитник не провел ни одного официального матча за красно-белых.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт