Генсека ФИФА подозревают в сокрытии информации и конфликте интересов при выборе страны-хозяйки ЧМ-2026

В ФИФА разгорается очередной скандал. Генеральный секретарь Фатма Самура могла нарушить кодекс этики организации.

Самура подозревается в сокрытии информации, в нарушениях, касающихся отчетности и сотрудничества, а также в конфликте интересов в связи с заявкой Марокко на проведение ЧМ-2026.

Была обнаружена семейная связь между генсеком организации, полное имя которой Фатма Самба Диуф Самура, и послом марокканской заявки, бывшим футболистом «Ливерпуля», сенегальцем Эль Хаджи Диуфом.

Сама Самура отрицает факт нарушения кодекса ФИФА и обвиняет коллег в клевете.

На проведение ЧМ-2026, помимо Марокко, также претендует совместная заявка США, Мексики и Канады.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC