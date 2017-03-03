Генрих Мхитарян пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не сможет помочь своему клубу в игре против «Ростова». Об этом заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

28-летний футболист получил травму подколенного сухожилия во время матча Лиги Европы с французским  «Сент-Этьеном». Моуриньо сообщил о том, что хавбек не отправится на матч второго раунда плей-офф еврокубка с «Ростовом». По заявлениям медиков, Мхитарян вернется в строй перед кубковым поединком с лондонским «Челси», который состоится 13 марта.

Напомним, встреча между южанами и клубом из Манчестера состоится 9 марта. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

 

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Дмитрий Темников
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