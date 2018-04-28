Генрих Мхитарян приступил к работе с мячом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян вышел на заключительную стадию восстановления от травмы. Полузащитник сможет выйти на поле в ближайшее время.

Мхитарян приступил к тренировочной работе с мячом. Футболист не принимал участия в официальных матчах с 5 апреля.

Напомним, «Арсенал» завтра сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках премьер-лиги, а в четверг встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Арсенала» 

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