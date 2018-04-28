Генрих Мхитарян приступил к работе с мячом

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян вышел на заключительную стадию восстановления от травмы. Полузащитник сможет выйти на поле в ближайшее время.

Мхитарян приступил к тренировочной работе с мячом. Футболист не принимал участия в официальных матчах с 5 апреля.

Напомним, «Арсенал» завтра сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках премьер-лиги, а в четверг встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Арсенала»