Генрих Мхитарян приступил к работе с мячом

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян вышел на заключительную стадию восстановления от травмы. Полузащитник сможет выйти на поле в ближайшее время.
Мхитарян приступил к тренировочной работе с мячом. Футболист не принимал участия в официальных матчах с 5 апреля.
Welcome back, @HenrikhMkh 🙌#MickiMagic 🎩 pic.twitter.com/0bj3f2CkLT
— Arsenal FC (@Arsenal) April 28, 2018
Напомним, «Арсенал» завтра сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках премьер-лиги, а в четверг встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Арсенала»