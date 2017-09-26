Генрих Мхитарян: «ЦСКА сейчас не такой, как раньше»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян посетил пресс-конференцию перед игрой 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Он передал настрой на встречу с армейцами.

«В прошлом сезоне мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать все возможное, чтобы их порадовать и забить гол.

ЦСКА обыграл «Бенфику», и данный факт говорит о том, что это достойный соперник. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году не такой, как раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе», – сказал армянский полузащитник.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»