Генрих Мхитарян: «ЦСКА сейчас не такой, как раньше»

Автор: Владимир Шевелев 0

Генрих Мхитарян

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян посетил пресс-конференцию перед игрой 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Он передал настрой на встречу с армейцами.

«В прошлом сезоне мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать все возможное, чтобы их порадовать и забить гол.

ЦСКА обыграл «Бенфику», и данный факт говорит о том, что это достойный соперник. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году не такой, как раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе», – сказал армянский полузащитник.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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