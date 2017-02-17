Генпродюсер «Первого канала»: «Ситуация в переговорах с ФИФА о телеправах находится в мертвой точке»

Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман рассказал, как обстоят дела в переговорах с ФИФА о телевизионных правах на показ ЧМ-2018. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ФИФА рассчитывает получить 100 миллионов долларов за передачу прав.

«Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки? Знаете, именно с мертвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе. Упирается ли все в цену? Безусловно, да.

Я за цену, заявленную Виталием Леонтьевичем, ответственности не несу и сам никаких цен не подтверждаю и не озвучиваю, потому что это является предметом коммерческих переговоров и строго конфиденциально. Но то, что мы очень далеки от того, чтобы договориться, я, к сожалению, должен констатировать.

По здравому смыслу дедлайн – за месяц до начала Кубка конфедераций. Дальше становится сложно промоутировать трансляции, я уж не говорю о том, чтобы продать, ведь единственный механизм компенсации от покупки прав – это продажа рекламного времени. Продажи, безусловно, требуют времени, а за месяц минимум нам необходимо промоутировать эти трансляции, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории. Мы не являемся спортивным каналом, и нельзя сказать, что эта аудитория находится у нас регулярно.

В жизни все бывает. Выйдем ли мы из сделки, если не удастся договориться до дедлайна? Знаете, мы никуда не выходим. Дело в том, что основной частью контракта являются права на чемпионат мира. Он, как вы понимаете, начинается значительно позже. Не исключаю, что наши коллеги захотят разделить эту сделку. Мне сложно сейчас что-то предполагать: у ФИФА новая команда, есть желание себя проявить, и я не знаю, как они себя поведут», — сказал Файфман.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС