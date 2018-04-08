Геннадий Орлов: «Заболотный – пианист, который не умеет играть. Руководители «Зенита», зачем вы его взяли?»

Комментатор Геннадий Орлов после поражения «Зенита» от «Краснодара» (1:2) в домашнем матче РФПЛ поделился мнением об игре форварда питерского клуба Антона Заболотного. Также он выразил претензии к тренеру команды.

«Наконец-то Манчини признал, что уровень нападающих команды и того же Заболотного еще очень низок, игроку еще надо развиваться. Ребята, тренеры, руководители «Зенита»! Он же не 17-летний и не 18-летний. Ну зачем вы его взяли? Антон-то сам не виноват — это вы его взяли.

Сейчас, конечно, на него все набросятся, но в чем он виновен? Он тот пианист, который не умеет играть. Ну или играет плохо. Марков, который играл с ним в паре в «Тосно», забил восемь мячей, а Заболотный — четыре. И все ждут от него, что он начнет забивать. Естественно, он не может это делать.

У него был момент в сборной — не хватило мастерства. Сегодня тоже мяч попал в перекладину. Он очень старается, и к нему нет претензий. Претензии к тем, кто составляет команду», — сказал Орлов.

Фото: Global Look Press

Источник: «ГСО Live»