Геннадий Орлов: «Скорее бы Паредес ушел из «Зенита». Пользы от него немного»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Ведь аргентинский полузащитник может уже этим летом перейти в другой клуб.

«Посмотрим, кто интересуется Паредесом и кому он нужен. Я мало верю в то, что пишут наши информационные порталы.

Да пусть он уезжает – это его личное желание. Если не хочет быть в «Зените», пусть уходит. Пока пользы от него немного.

Леандро не оправдывает той зарплаты, которую получает.

Я буду выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Ха-ха! Да скорее бы он ушел», – заявил Орлов.

Паредес в этом сезоне за питерский клуб провел 22 игры, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»