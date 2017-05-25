Геннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот, а я выведен за штат? Провокация! Кто-то это подстроил»

Автор: Евгений Морозов 0

Орлов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов опроверг информацию, согласно которой он заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет и стал банкротом. Также он опроверг информацию о том, что  выведен за штат.

– Вы сказали, что «Матч ТВ» банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это?

– Где это было? Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?

– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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