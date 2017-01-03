«Генк» хотел продать Леона Бэйли в «Спартак» за 25 миллионов евро

«Спартак» этой зимой пытался подписать 19-летнего нападающего «Генка» Леона Бэйли. Бельгийский клуб увеличивал цену за ямайца начиная от 18 миллионов.

Переговоры начались в сентябре, «Генк» поднял цену на ямайского форварда сначала до 18, а потом до 20 миллионов евро. В итоге финальная цена составила 25 миллионов евро, после чего переговоры были прекращены. Отметим, что transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро.

По итогам сезона-2015/16 Бэйли был признан лучшим молодым игроком бельгийского чемпионата.

В текущем чемпионате Бельгии Бэйли забил 2 гола в 18 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс