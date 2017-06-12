Генеральный менеджер «Сассуоло»: «Наш бывший главный тренер возглавит «Рому»

Автор: Дмитрий Темников 0

Эусебио Ди Франческо

Стал известен новый главный тренер итальянской «Ромы». Об этом сообщил генеральный менеджер Джованни Каренвали. 

«Могу сказать, что наш экс-главный тренер Эусебио Ди Франческо перейдет в «Рому» в течение нескольких дней. Мы уже провели встречу с советом директоров «Ромы», – заявил Карневали.

Ранее сам Ди Франческо заявил, что уходит из клуба после пяти лет работы в нем. В прошедшем сезоне Серии А черно-зеленые заняли 12-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Салах

«Ливерпулю» необходим Мохаммед Салах

Тотти

Франческо Тотти может стать игроком «Майами»

Спаллетти

Лучано Спалетти покинул «Рому»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 