Генеральный менеджер «Сассуоло»: «Наш бывший главный тренер возглавит «Рому»

Стал известен новый главный тренер итальянской «Ромы». Об этом сообщил генеральный менеджер Джованни Каренвали.

«Могу сказать, что наш экс-главный тренер Эусебио Ди Франческо перейдет в «Рому» в течение нескольких дней. Мы уже провели встречу с советом директоров «Ромы», – заявил Карневали.

Ранее сам Ди Франческо заявил, что уходит из клуба после пяти лет работы в нем. В прошедшем сезоне Серии А черно-зеленые заняли 12-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia