Генеральный директор «Зенита»: «Мы подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций»

Несмотря на все сложности, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов уверен, что стадион на острове Крестовский вовремя подготовят к Кубку конфедераций.

«Нет сомнений, что, несмотря на все трудности, мы с городом совместными усилиями подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций. Что касается «Зенита», то 22 апреля мы играем на арене «Санкт-Петербург» с «Уралом». Начало в 14.00», – сказал Митрофанов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»