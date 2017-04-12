Генеральный директор «Зенита»: «Мы подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Крестовский 11

Несмотря на все сложности, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов уверен, что стадион на острове Крестовский вовремя подготовят к Кубку конфедераций.

«Нет сомнений, что, несмотря на все трудности, мы с городом совместными усилиями подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций. Что касается «Зенита», то 22 апреля мы играем на арене «Санкт-Петербург» с «Уралом». Начало в 14.00», – сказал Митрофанов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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