Генеральный директор «Зенита»: «Мы настроены бороться за чемпионство»

Максим Митрофанов, генеральный директор «сине-бело-голубых», озвучил позицию клуба по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу. Также менеджер отметил, что «Зенит» не намерен выходить из чемпионской гонки.

«Луческу – очень опытный тренер и кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.

Отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?», — заявил Митрофанов.

Напомним, что после поражения в 19-ом туре Чемпионата России от «Амкара» (0:1) «Зенит» с 36 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: МАТЧ ТВ