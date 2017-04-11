Генеральный директор «Зенита»: «Лучше бы мы сейчас не проводили матчи на новом стадионе»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал переезд на стадион на Крестовском острове. Проблем больше, чем казалось.

«Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей ЧМ-2018 стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи. Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно матчи».

Также Митрофанов высказался о состоянии поля на новом стадионе: «То футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, умерло. То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.

Но у нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на Крестовском. Мы часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и оргкомитету».

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»