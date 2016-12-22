Генеральный директор «Ювентуса»: «Переговоры по Витселю зашли в тупик»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта сообщил о ходе переговоров о трансфере полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Напомнил, бельгиец мог перейти в итальянский клуб еще перед началом сезона, но тогда стороны не смогли договориться об условиях сделки.
«В настоящее время переговоры зашли в тупик. Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев. Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – говорит Маротта.
Ранее сообщалось, что «Зенит» требует за Витселя 10 млн евро, тогда как «Ювентус» готов заплатить 6 млн.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia