Генеральный директор «Тосно»: «С Погребняком и Павлюченко переговоров пока не вели»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко обсудил тему трансферов в клубе из Ленинградской области. Вячеслав заявил, что на данный момент команда не вела переговоров с нападающими Павлом Погребняком и Романом Павлюченко.

В «Тосно» сделали предложение Погребняку? Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне «мысли вслух». Планируем ли пригласить его? Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар. Еще свободен Роман Павлюченко? С ним тоже пока не общались», — подытожил Матюшенко.

Напомним, в зимнее ТО тосненцы расстались с двумя своими форвардами. Антон Заболотный стал игроком «Зенита», а Евгений Марков перешел в московское «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»