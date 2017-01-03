Генеральный директор «Тосно»: «Марков остается в команде»

Форвард «Тосно» Марков не хочет ехать на просмотр в ЦСКА. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед Новым годом.

ЦСКА хотел сначала посмотреть Евгения. Но и у самого футболиста нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого.

Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил нашу позицию», – сказал Вячеслав Матюшенко.

Фото: официальный сайт «Тосно»

Источник: Sportbox