Генеральный директор «Тосно»: «Марков остается в команде»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Евгений Марков

Форвард «Тосно» Марков не хочет ехать на просмотр в ЦСКА. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед Новым годом.
ЦСКА хотел сначала посмотреть Евгения. Но и у самого футболиста нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого.

Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил нашу позицию», – сказал Вячеслав Матюшенко.

Фото: официальный сайт «Тосно»
Источник: Sportbox

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Никита Пронин

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