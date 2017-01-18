Генеральный директор стадиона «Краснодар» займет аналогичную должность на «Крестовском»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стадион "Крестовский"

Гендиректор арены в Краснодаре Алексей Жуковин будет работать на другом спортивном объекте. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Руководство стадиона «Крестовский» оценили работу Жуковина в работу на южан и пригласили на должность гендиректора петербургской арены. Сообщается, что мужчина уже согласился на требования новых работодателей.

Стадион на Крестовском полуострове будет введен в эксплуатацию весной. На данной арене пройдут матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017, а также будут проводиться домашние игры местного «Зенита».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Фонтанка

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Сергей Семак

Сергей Семак может быть назначен главным тренером «Уфы»

Руководство и фан-движение «Локомотива» сделали совместное заявление

Мовсисян и Саркисов вызваны в сборную Армении

Добавить комментарий

Войти с помощью: 