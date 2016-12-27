Генеральный директор «Милана» подтвердил, что трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен

Трансфер нападающего футбольного клуба «Милан» Луиса Адриано в московский «Спартак» вполне возможен. Об этом заявил генеральный директор итальянской команды Адриано Галлиани.

Ранее стало известно, что Адриано интересен московскому «Спартаку». По информации источника, официально сделка по переходу форварда в «Спартак» будет оформлена в начале января. «Милан» получит за бразильца 4 миллиона евро, а сам игрок заработает около 4,5 миллиона евро. Также сообщалось, что 29-летним нападающим интересуется московский ЦСКА.

«Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен», — сказал Галлиани по телефону.

В прошлом сезоне Луис Адриано провел в общей сложности 29 матчей за «Милан» и забил 6 голов. В текущем сезоне 29-летний бразилец в 7 матчах чемпионата Италии не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт