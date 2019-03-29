Генеральный директор «Локомотива»: «Если Семин уйдет с поста тренера, все равно останется в клубе»

Автор: Владислав Маслов 0

Василий Кикнадзе рассказал о своем отношении к главному тренеру «железнодорожников». В случае отставки Семина ему готовы предложить должность в структуре «Локомотива».

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе исключил вероятность увольнения Юрия Семина с поста главного тренера команды по итогам нынешнего сезона.

«У Семина контракт подписан по системе «1+1», чемпионат еще не закончился. Решение примет совет директоров, но вопрос главного тренера точно не списке приоритетных. Мы довольны тем, как играет команда, матч с «Краснодаром» — вообще один из лучших за последние годы.

Правда ли, что, если «Локомотив» займет место ниже второго, Семин покинет команду? Неправда. Я и в 2017-м был за то, чтобы Семин остался — команда выполняла задачи. Слово «покинуть» в контексте Семина я вообще не люблю. Когда-нибудь он уйдет с поста главного тренера, но команду он точно не покинет. Уйдет в совет директоров или будет почетным президентом», — заявил Кикнадзе в ходе своей первой пресс-конференции в новой должности.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник: еженедельник «Футбол»

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