Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Мы договорились со «Спартаком» об аренде Зуева»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев продолжит остаток сезона в «Крыльях Советов». Об этом сообщил гендиректор самарцев Виталий Шашков.

«У нас в команде пополнение. «Крылья Советов» договорились со «Спартаком» об аренде Александра Зуева. Соглашение будет действовать до конца сезона без права выкупа», — заявил Шашков.

В текущем сезоне РФПЛ 20-летний хавбек сыграл в 6 матчах чемпионата, оформив одну голевую передачу. Новый клуб Зуева после 17 туров первенства набрал 15 очков и занимает 12-е место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»