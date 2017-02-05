Генеральный директор «Динамо»: «У клуба нет долгов, помимо кредита в кипрской компании»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Динамо

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, у москвичей нет долгов, кроме кредита в кипрской компании.

«Помимо кредита перед компаний «Eflen Constructions», долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам. Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы «полностью рассчитаться с долгами», как минимум, некорректно», – заявил генеральный директор.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчиталось по долгам по зарплате перед полузащитником Игорем Денисовым и защитником Виталием Дьяковым, а в ближайшее время погасит задолженность перед нападающим Павлом Погребняком.

Напомним, что «Динамо» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Вадим Павлов

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