Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев верит в Витиньо

Роман Бабаев высказался об игре Витиньо в матче против «Томи» и перспективах в ЦСКА. Он удовлетворен действиями бразильца.

«Я считаю, что он очень неплохо сегодня сыграл. Я говорю не только о забитом голе, но и в целом о том, что он был очень полезен, заработал опасные штрафные. Думаю, он набирает форму и идет по нарастающей. Уверен, Витиньо настоящего мы все еще увидим.

Он очень хорошо себя чувствует, очень доволен, а самое главное – у него очень большое желание.

Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения его менталитета, эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, мы это прекрасно знали, так что сейчас все нормально».

В матче против «Томи» бразилец забил первый гол после возвращения в ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт