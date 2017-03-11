Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев верит в Витиньо

Роман Бабаев высказался об игре Витиньо в матче против «Томи» и перспективах в ЦСКА. Он удовлетворен действиями бразильца.
«Я считаю, что он очень неплохо сегодня сыграл. Я говорю не только о забитом голе, но и в целом о том, что он был очень полезен, заработал опасные штрафные. Думаю, он набирает форму и идет по нарастающей. Уверен, Витиньо настоящего мы все еще увидим.
Он очень хорошо себя чувствует, очень доволен, а самое главное – у него очень большое желание.
Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения его менталитета, эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, мы это прекрасно знали, так что сейчас все нормально».
В матче против «Томи» бразилец забил первый гол после возвращения в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт