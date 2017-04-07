Гендиректор «Уфы»: «Уверен, мы победим «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ со «Спартаком». Он уверен, что уфимцы одержат победу над лидером чемпионата.

«Финансовая стимуляция со стороны «Зенита» всех соперников «Спартака»? Мое мнение: это разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат… Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места.

Я бы хотел отметить: мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали», – заявил Газизов.

После 21 тура башкирский клуб занимает в таблице РФПЛ 5-е место. «Спартак» расположился на первой строчке, имея в своем активе 48 очков.