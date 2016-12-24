Гендиректор тульского «Арсенала»: «Сколько у команды денег на трансферы? Ноль рублей»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился планами руководства на зимнее трансферное окно. Балашов выразил надежду, что зимой клуб усилит все ослабленные линии.

«Трансферный бюджет у «Арсенала» на это межсезонье — ноль рублей. Все эти слухи бесчисленных деньгах клуба и будующих громких приобретениях, не совсем правильны. Однвко в команде все-равно появятся шесть-семь новичков.

Надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество игроков уже поедет. Мы надеемся усилить все амплуа. Кроме вратарского, там есть множество проблем», — заявил гендиректор «Арсенала»

После 17-ого тура туляки набрали 12 очков. На зимнюю паузу «Арсенал» ушел на 15 месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Тульский футбол