Гендиректор тульского «Арсенала»: «Сколько у команды денег на трансферы? Ноль рублей»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Арсенал Тула

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился планами руководства на зимнее трансферное окно. Балашов выразил надежду, что зимой клуб усилит все ослабленные линии.

«Трансферный бюджет у «Арсенала» на это межсезонье — ноль рублей. Все эти слухи бесчисленных деньгах клуба и будующих громких  приобретениях, не совсем правильны. Однвко в команде все-равно появятся шесть-семь новичков.

Надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество игроков уже поедет. Мы надеемся усилить все амплуа. Кроме вратарского, там есть множество проблем», — заявил гендиректор «Арсенала»

После 17-ого тура туляки набрали 12 очков. На зимнюю паузу «Арсенал» ушел на 15 месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Тульский футбол

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