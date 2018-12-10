Гендиректор «Локомотива» Илья Геркус назвал враньем информацию о лишнем весе Фарфана

Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура со счетом 2:1, благодаря дублю перунского легионера Джефферсона Фарфана. Железнодорожники ушли на зимний перерыв на 5-м месте в таблице РПЛ с шестью очками отставания от лидера – «Зенита».

34-летний нападающий «Локомотива» Фарфан стал настоящим героем матча. Железнодорожники проигрывали со счетом 0:1, но потом на первый план вышел перуанец. Он дважды отличился за пять минут. Вначале перуанец оказался первым на мяче после передачи со штрафного, исполненного Фернандесом – 1:1. А потом добил мяч в сетку после того как вратарь отбил первый удар – 2:1.

«В свои 33 он был взят на ЧМ-2018, на котором получил достаточно серьезную травму. К сезону практически не готовился, что в его возрасте чревато. Тем более если вспоминать, до какого состояния Фарфан может себя запустить. Когда его ближе к середине сезона-2016/17 навязали (тогда было именно так) Юрию Семину после паузы в выступлениях, у разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса, — так написал в «СЭ» про Фарфана Игорь Рабинер. — Но Семин, не дав недовольству поведением руководителей клуба взять над собой верх, нашел к Фарфану ключи, а тот оказался настоящим спортсменом и остался большим мастером».

По мотивам матча "Локомотив" — "Оренбург" написал о Фарфане. https://t.co/iGYNRHA5OJ — Igor Rabiner (@IgorRabiner) December 9, 2018

В ответ генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в твитере обратился к Игорю Рабинеру: «Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул?»

На это Игорь Рабинер ответил: «Знаю об этом из четырех источников. Подтверждает их информацию в своей книге и Юрий Семин».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Игоря Рабинера

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