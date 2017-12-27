Гендиректор «Крыльев Советов»: «Матч со «Спартаком» в 1/4 Кубка России? Гарантии может дать только бог, а мы надеемся подготовить поле»

Автор: Дмитрий Темников 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился мнением относительно проведения матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». Он выразил надежду, что встреча пройдет на стадионе в Самаре.

«Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле», — заявил Шашков.

Напомним, игра 1/4 финала национального Кубка пройдет 28 февраля 2018-го. Финал турнира же пройдет 9 мая в Волгограде.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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