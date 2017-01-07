Гендиректор «Краснодара»: «Мы не намерены продавать своих лидеров ни за какие деньги»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказал свою позицию касательно ситуации вокруг Федора Смолова. Сегодня сообщалось, что дортмундская»Боруссия» хочет заплатить за Смолова 10 миллионов евро.

«Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас.

Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», – сказал Хашиг.

Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ в этом сезоне на данный момент. Напдающий забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу в 11 матчах.

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс