Гендиректор «Арсенала»: «Опасения касательно судейства с «Зенитом»? Мы российским судьям»

Тульский «Арсенал» не беспокоится по поводу судейства Алексея Еськова во время предстоящего матча с «Зенитом». Об этом заявил генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов.

«С чего должны быть опасения касательно судейства с «Зенитом»? Мы доверяем Еськову и всем другим российским судьям. Они достаточно профессиональны, умеют судить. У нас нет никаких вопросов», – заявил Балашов.

Напомним, после встречи с «Амкаром», завершившейся победой пермяков, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина, который, на взгляд румынского специалиста, отменил чистый гол и не поставил пенальти после нарушения на Артеме Дзюбе.

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет 19 марта на стадионе «Петровский». После 19 туров «Зенит» расположился на третьей строчке в турнирной таблице, а тульский «Арсенал» занимает четырнадцатую позицию.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат