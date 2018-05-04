Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

Турецкий ветеран проводит юбилейный, десятый сезон в «Рубине». В качестве признания его заслуг клуб вывел из обращения 61-й номер.

На базе «Рубина» состоялась специальная пресс-конференция, где 38-летний Карадениз объявил о том, что этот сезон станет для него последним.

«Иногда человек хочет что-то рассказать и объяснить, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все эти годы меня очень поддерживала семья, и я благодарен им. 10 лет я играл за «Трабзонспор», чем очень горжусь. Благодарю этот клуб и его болельщиков за поддержку. 10 очень хороших лет я провел в Казани, и мы с «Рубином» добились больших успехов. Я с гордостью носил футболку «Рубина». Чувствую, что мой футбольный путь подходит к концу. У меня осталось здесь две игры. В Казани меня очень тепло приняли, и я всегда чувствовал себя как дома. Всегда говорил и буду говорить, что Казань — мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

Пользуясь случаем, благодарю «Рубин» и болельщиков за поддержку. Благодарю всю российскую футбольную аудиторию, которая тоже хорошо ко мне относилась. Благодарен всем партнерам и всем соперникам. Отдельно благодарен Бердыеву и другим тренерам», — сказал Карадениз.

Курбан Бердыев взял ответное слово после объявления турка: «Гекдениз – это олицетворение «Рубина». Десять лет назад, когда мы просматривали Карадениза, я Рустему Фидаевичу (Сайманову — прим.) говорю: «Там «Сатурн» активность проявляет, надо поторопиться». И Фидаич там три дня и три ночи вел переговоры. Мне тяжело говорить, потому что ощущение, что от сердца что-то уходит. С такими игроками тяжело прощаться. Как будто часть жизни уходит. Гекдениз, это твой дом, и мы с тобой не прощаемся».

Заслуги турецкого хавбека также отметили капитан команды Сесар Навас и генеральный директор клуба Рустем Сайманов. Последний объявил, что за Караденизом навечно закрепляется 61-й номер.

За всю карьеру Карадениз выступал лишь за два клуба: «Трабзонспор» (с 1997 по 2008 год) и «Рубин» (2008 — наст. время). В составе казанцев он дважды становился чемпионом России, а также выиграл кубок и два суперкубка страны.

Фото: Официальный сайт ФК «Рубин»

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

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