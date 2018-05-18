Гекдениз Карадениз и Фатих Текке могут вместе возглавить «Трабзонспор»

Турецкий клуб испытывает финансовые проблемы. И ищет нового тренера с таким условием, чтобы это был наименее затратный вариант.

Клуб рассматривает возможность приглашения дуэта Гекдениза Карадениза и Фатиха Текке.

Руководство «Трабзонспора» ведет переговоры с экс-игроками чемпионата России, и оба уже позитивно отреагировали на возможное назначение.

Карадениз с 1997 по 2008 год выступал за «Трабзонспор», Текке – с 2003 по 2006-й. При этом оба выступали за «Рубин», а Текке играл еще и за «Зенит».

Фото: Global Look Press

Источник: Yeni Safak