Гэбриэль Гардинер-Смит заявлен на оставшиеся матчи сезона в «Зените»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

«Зенит» внес изменения в заявку на оставшиеся матчи РФПЛ. Об этом стало известно сегодня.

Сине-бело-голубые включили в состав 19-летнего аннличанина Гэбриэля Гардинера-Смита. Как известно, полузащитник проходил просмотр в молодежной команде «Зенита» с января. О деталях подписанного соглашения между футболистом и руководством петербуржцев ничего не сообщается.

Гэбриэль уже пытался попасть в клубы РФПЛ. В 2013 году хавбек не сумел произвести впечатления на тренеров детских школ «Спартака» и ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФПЛ

 

 

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