Газзаев выступил за налоговые льготы для спонсоров профессиональных клубов

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался о финансировании российских футбольных клубов. А также понадеялся о помощи различных сообществ в этом деле.

«У меня есть конкретное предложение по внесению изменений в Налоговый кодекс: компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль.

Чтобы внести такой законопроект в Государственную Думу, я надеюсь на помощь не только спортивного, но и научного, и правового сообщества», – заявил Газзаев.

Источник: «Р-Спорт»

Фото: Global Look Press