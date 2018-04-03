Газзаев выступил за налоговые льготы для спонсоров профессиональных клубов

Автор: Михаил Серебряков 0

Valeriy Gazaev

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался о финансировании российских футбольных клубов. А также понадеялся о помощи различных сообществ в этом деле. 

«У меня есть конкретное предложение по внесению изменений в Налоговый кодекс: компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль.

Чтобы внести такой законопроект в Государственную Думу, я надеюсь на помощь не только спортивного, но и научного, и правового сообщества», – заявил Газзаев.

Источник: «Р-Спорт»
Фото: Global Look Press

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