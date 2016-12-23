Газзаев назвал свою версию сборной года в РФПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев составил собственную версию символической сборной года в РФПЛ. Экс-наставник ЦСКА включил в команду четырёх «армейцев».

Сборная года в РФПЛ по версии Газзаева: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Доменико Кришито, Марио Фернандес, Денис Глушаков, Жулиано, Юрий Жирков, Квинси Промес, Сердар Азмун, Фёдор Смолов.

С четырьмя игроками из этого списка Валерий Георгиевич сталкивался в период тренерской карьеры в ЦСКА. Речь идет о бывшем игроке «красно-синих» Юрии Жиркове, а также нынешних старожилах команды Игоре Акинфееве, Сергее Игнашевиче и Василии Березуцком.

Напомним, что Валерий Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 года. Вместе с «армейцами» специалист три раза становился чемпионом России, четыре раза брал Кубок России, а также выиграл первый для российских клубов еврокубковый турнир — Кубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс