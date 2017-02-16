«Газпром» заплатит «Оренбургу» 900 миллионов рублей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Оренбург

«Оренбург» заключил новый спонсорский контракт с «Газпромом» на 2017 год. Футбольный клуб получит от компании 907 миллионов рублей.

Эта сумма будет выплачена дочерним предприятием «Газпром добыча Оренбург» за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

Также «Газпром добыча Оренбург» является спонсором местного клуба по настольному теннису «Факел-Газпром». Ему в 2017 году будет выделено 158,5 миллиона рублей.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

ИсточникОфициальный сайт единой системы госзакупок

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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