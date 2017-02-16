«Газпром» заплатит «Оренбургу» 900 миллионов рублей

«Оренбург» заключил новый спонсорский контракт с «Газпромом» на 2017 год. Футбольный клуб получит от компании 907 миллионов рублей.

Эта сумма будет выплачена дочерним предприятием «Газпром добыча Оренбург» за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

Также «Газпром добыча Оренбург» является спонсором местного клуба по настольному теннису «Факел-Газпром». Ему в 2017 году будет выделено 158,5 миллиона рублей.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Официальный сайт единой системы госзакупок