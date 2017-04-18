Гарри Реднапп – новый главный тренер «Бирмингема»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Бирмингем Сити» объявил о назначении нового главного тренера команды. Как сообщает клуб из Чемпионшипа, им стал бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп.

Английский специалист сменил Джанфранко Дзолу, который вчера был отправлен в отставку.

После 43-х туров «Бирмингем» имеет на своем счету 47 очков и располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Бирмингем»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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