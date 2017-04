Гарри Реднапп – новый главный тренер «Бирмингема»

«Бирмингем Сити» объявил о назначении нового главного тренера команды. Как сообщает клуб из Чемпионшипа, им стал бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп.

Английский специалист сменил Джанфранко Дзолу, который вчера был отправлен в отставку.

После 43-х туров «Бирмингем» имеет на своем счету 47 очков и располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s

— Birmingham City FC (@BCFC) 18 апреля 2017 г.