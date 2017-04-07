Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн восстановился после травмы голеностопа. Он готов выйти на поле в ближайшей игре.

Футболист вернулся к тренировкам с первой командой и может принять участие в матче против «Уотфорда», который состоится 8 апреля. Начало игры в 14:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Кейн может пропустить около двух месяцев. В то же время за «шпор» точно не сыграют вратари Уго Льорис и Михел Ворм, защитник Дэнни Роуз, который приступит к тренировкам в конце апреля. Также «Тоттенхэму» не помогут полузащитники Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Гарри Уинкс.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ, набрав 65 очков после 30 игр. Гарри Кейн в 22 матчах Премьер-лиги забил 19 мячей и отдал четыре результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Тоттенхэм»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»