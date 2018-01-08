Гарри Кейн: «Пока «Тоттенхэм» прогрессирует, я счастлив здесь»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о своем клубе. Англичанин ответил на вопрос, что должны сделать «шпоры» ради его удержания в команде.

«Что должен сделать клуб, чтобы удержать меня в составе? Команда должна продолжать прогрессировать, становиться лучше и начать выигрывать трофеи. Пока клуб продолжает прогрессировать, я счастлив здесь», – сказал Кейн.

Гарри стал лучшим бомбардиром 2017-го года. За 365 дней Кейн забил 56 голов за английский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph