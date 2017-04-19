Гари Невилл: «Криштиану Роналду переживает лучший момент в своей карьере»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт SkySports Гари Невилл высказался об игре нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Невилл считает, что у португальца все только начинается.

«На днях я задумался о том, сколько еще он будет играть на высоком уровне. Мне кажется, Криштиану планирует выступать до 40 лет. Интересно, на какой позиции он собирается это делать? Мы видим, что Роналду прекрасно действует, как центральный нападающий. Сейчас он переживает самый лучший момент в своей карьере.

С тех пор, как он перешел в «Реал», Роналду сделал все, чтобы выиграть с этим клубом все возможные трофеи. Но теперь его роль изменилась: Криштиану больше забивает, выступая «наконечником» команды. Он стал меньше работать на команду. Конечно, его статистика удивляет. К тому же, я думаю, что он будет дольше играть, чем Лионель Месси.

Чутье Криштиану вызывает восхищение. Он знает, что теперь он не может обходить двух-трех игроков, бегать от своих и до чужих ворот на протяжении всего матча. Зато, Роналду станет лучшим бомбардиром в истории, встав на позицию «девятки». Уверен, у него это получится» — заявил Невилл.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 32-летний Криштиану Роналду провел 38 матчей в составе мадридского «Реала», в которых отличился 31 голом и 13 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: SkySports