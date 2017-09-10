Гари Невилл: «Де Брюйне напоминает мне Дэвида Бекхэма»

Ныне бывший защитник «МЮ» Гари Невилл работает футбольным экспертом. Он похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

«Де Брюйне обладает потрясающими качествами. Я играл в команде с фантастическим исполнителем навесов — Дэвидом Бекхэмом, и Кевин напоминает мне его. Бельгиец все делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть на лежащую монету, так он точен», — сказал Невилл.

В нынешнем сезоне АПЛ де Брюйне провел 4 игры и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»