Гари Невилл: «Арсенал» лучше, чем «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Арсенал» превосходит «Челси». По словам экс-защитника сборной Англии, «синие» не являются таким большим клубом, как «канониры».

«Арсенал» лучше, чем «Челси». Почему бы хорошим футболистам не переходить сюда? Посмотрите на их стадион, это невероятно.

«Челси» — фантастический клуб, но думаю, что даже его фанаты не будут спорить с тем, что «Арсенал» более большой клуб. Это факт. Я не критикую «Челси». Они выросли за последние 10-15 лет и сделали это блестяще. Но это не такой большой клуб, каким является «Арсенал», — заявил Невилл.

После 29 сыгранных игр «Челси» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. «Арсенал» идет на 6 позиции с 51 набранным очком после 28 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror