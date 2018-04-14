Гари Линекер заступился за арбитра Майкла Оливера

Автор: Михаил Серебряков 0

Gary Lineker

Бывший нападающий «Лестера», «Барселоны» и «Тоттенхэма» Гари Линекер прокомментировал негативные высказывания болельщиков в адрес рефери Майкла Оливера в социальных сетях. А также дал свою оценку удалению Буффона.

«Эти нападки в виде брани в адрес Майкла Оливера и его жены отвратительны.

Я большой поклонник Буффона, но его поведение – это подстрекательство, и оно выходит за рамки.

Оливер выполнял свою работу, его решения тяжело оспаривать.

Понимаю эмоции, но пора разрядить ситуацию, Джанлуиджи», – написал Гари Линекер.

Оливер судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» (1:3). В концовке второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота гостей и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона. «Реал» прошел в полуфинал по сумме двух матчей.

Буффон после игры заявил, что у судьи «мусорный бак вместо сердца». Некоторые болельщики в социальных сетях адресовали оскорбления Оливеру и его жене. Другие любители футбола в ответ на это запустили хэштег #ItaliaLovesMichaelOliver («Италия любит Майкла Оливера») и осудили нападки на арбитра.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Гари Линекера

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