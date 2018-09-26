Гари Линекер — о Лэмпарде: «Взошла новая тренерская звезда, поздравляю «Дерби»

Автор: Владислав Маслов 0

Фрэнк Лэмпард выбил из кубка Жозе Моуринью. Линекер не поскупился на похвалу.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Дерби Каунти» над «Манчестер Юнайтед»в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Встреча состоялась 25 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой подопечных Фрэнка Лэмпарда в серии послематчевых пенальти — 8:7 (2:2 в основное и дополнительное время).

«Взошла новая тренерская звезда. Поздравляю «Дерби Каунти» и отлично отыгравших Фрэнка и его команду», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

«Дерби Каунти» вышел в следующий раунд Кубка английской лиги, тогда как «МЮ» завершил выступления в турнире.

Интересно, что, будучи игроком, Лэмпард выступал за лондонский «Челси» под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью  в периоды с 2004 по 2007 и с 2013 по 2014 год.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Гари Линекера

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