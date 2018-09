Гари Линекер — о Лэмпарде: «Взошла новая тренерская звезда, поздравляю «Дерби»

Фрэнк Лэмпард выбил из кубка Жозе Моуринью. Линекер не поскупился на похвалу.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Дерби Каунти» над «Манчестер Юнайтед»в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Встреча состоялась 25 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой подопечных Фрэнка Лэмпарда в серии послематчевых пенальти — 8:7 (2:2 в основное и дополнительное время).

«Взошла новая тренерская звезда. Поздравляю «Дерби Каунти» и отлично отыгравших Фрэнка и его команду», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

A managerial star is born. Congratulations to @dcfcofficial and well played Frank Lampard and his team.

— Gary Lineker (@GaryLineker) September 25, 2018