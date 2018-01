Гари Линекер: «Игрок в самом расцвете сил покидает «Ливерпуль» ради «Барселоны»? Возмутительно»

Экс-футболист сборной Англии и журналист Гари Линекер возмутился переходу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону». Линекер оставил гневный отзыв по трансферу в твиттере.

«Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает «Ливерпуль» ради «Барселоны», – такую запись эксперт BBC оставил на своей странице в соцсети.

Outrageous really that a player in his prime would ever want to leave a club in Liverpool for Barcelona.

