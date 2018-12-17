Гарет Саутгейт стал тренером года в Англии

Лауреатом номинации стал главный тренер национальной сборной. Он вывел Англию в полуфинал чемпионата мира и Лиги наций.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назван тренером года в своей стране. Об этом сообщает пресс-служба английской Футбольной ассоциации (FA).

«Поздравляем, бродяга!» — говорится в заявлении FA.

48-летний Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда успешно завершила отборочный турнир чемпионата мира — 2018, который проходил в России, выйдя из группы с 1 места. На мировом первенстве англичане заняли четвертое место, что стало для них лучшим результатом за последние 28 лет.

По окончании ЧМ-2018 сборная Англии приняла участие в первом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Выступая в дивизионе А, английская национальная команда заняла первое место в группе, в которой также играли Испания и Хорватия, и вышла в полуфинал, где 6 июня 2019 года сыграет с Нидерландами.

Фото: Global Look Press

Источник: Оф. «твиттер» ФА