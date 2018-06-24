Гарет Саутгейт: «Очень важны стандарты, которые оказались для Англии результативными»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокоментировал разгромную победу своей команды над Панамой со счетом 6:1. После двух матчей англичане набрали 6 очков. Теперь в заключительной встрече в квартете G против Бельгии команда Саутгейта будет бороться за первое место в группе.

«Первые десять минут мне не понравились. Панама играла по схеме 6-3-1 и нам потребовалось время, чтобы найти свободные зоны на половине поля соперника. Доволен, что нам удалось взять мяч под контроль и мы забили отличные по исполнению голы. Очень важны стандарты, которые тоже оказались для Англии результативными. На тренировках мы уделяем специальное внимание стандартам, — отметил Саутгейт.

Мы должны продолжить развиваться именно командой. Надо снова отнестись к матчу с Бельгией с радостью. Конечно, хорошо быть в ситуации, когда ты не сидишь по «горло в воде», а выходишь на третью встречу, обеспечив себе место в плей-офф.

Пропущенный гол меня расстроил – ведь в перерыве я требовал от футболистов сохранять концентрацию, не обращать внимание на пять безответных мячей. Но трудно критиковать игроков, когда они забив пять мячей в первом тайме, потом чуть сбавляют. Особенно при столь сильной жаре. И все-таки считаю, наша команда доказала, что способна весь матч получать удовольствие от игры и дарить его болельщикам.

Игроки видят, что их работа приносит отдачу. Да, с Тунисом победный мяч мы забили в концовке. Но посмотрите, что происходит на турнире! Германия побеждает на 95-й минуте, Бразилия забивает Коста-Рике тоже на последних минутах. А мы, кстати, в последние минуты матча с Тунисом владели мячом 85 процентов времени.

Я отмечаю не только тех, кто сегодня забивал и выходил на поле. Ценю работу всех, кто находится в командах. Сейчас для меня очень важная задача – сохранить позитивную атмосферу, поддержать хороший настрой тех, кто на поле пока не выходил. Я буду это учитывать, размышляя над составом для матча с Бельгией. В ближайшие 36 часов нам придется определиться со своими приоритетами на встречу в Калининграде. Что думаю о нашем будущем сопернике по группе? Сомневаюсь, что когда-либо у бельгийцев был столь мощный состав. Думаю, и сами они понимают, что именно в России у них наилучший шанс побороться за победу на чемпионате мира».

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»