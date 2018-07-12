Гарет Саутгейт: «Мы доказали, что способны добиваться больших успехов»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы журналистов после матча с командой Хорватии. Англичане уступили в овертайме и сыграют в матче за 3-е место.

— Что случилось с командой после перерыва? Вина в психологии?

— Я думаю, что мы очень хорошо смотрелись в первом тайме. Игра была мощной, мы владели мячом и контролировали ход игры. Мы должны были забивать второй гол. После перерыва мы меньше владели мячом, возможно, сказалось то, что у нас молодая команда и мы очень хотели попасть в финал. Подсознательно мы испытывали давление. У хорватов хорошие футболисты, это сыграло свою роль. В дополнительное время мы играли на равных и мы имели одинаковые шансы на успех. Но они смогли отличиться, а мы не нашли, чем им ответить. Но я желаю им успеха в финале.

— У вас впереди игра с Бельгией и вы давно не занимали место на подиуме. Что для вас значит предстоящая игра?

— Честно говоря, это не та встреча, о которой можно мечтать. Но мы готовы проявить себя, каждый из игроков с гордостью надевает футболку сборной Англии. В ближайшие 24 часа нам будет сложно вернуть парней к нужному настрою, но мы сможем собраться с силами и показать хороший футбол. Мы хотим и дальше идти вперед.

— Оцените выступление Гарри Кейна. Для него это успешный турнир?

— Мне надо проанализировать результаты этого турнира. Кейн отдавал всего себя ради команды. У нас были моменты, когда мы не владели мячом и нам было не очень комфортно. На мой взгляд, Кейн хорошо проявил себя на этом турнире. И я не мог просить о большем от него, как от капитана и лидера.

— Будет ли такой опыт полезен для вашей молодой команды?

— Очень много положительных моментов было для нас на этом турнире. Для нашей команды это большой опыт, но нам надо преодолеть еще некоторые проблемы. Нашей команде необходим баланс, хоть у нас и были отличные возможности добраться до финала. Мы доказали, что мы можем бороться за высшие места. Впереди новые надежды и новые вызовы.

— Стал ли для вас неожиданностью высокий прессинг в исполнении хорватов во втором тайме?

— Нет, это не сюрприз. У хорватов опытная и блестящая команда. Мы знали, что они будут в буквальном смысле драться за мяч на поле. Более или менее нам удалось сдержать их натиск после перерыва. Казалось, что в дополнительное время им не достанет сил добиться успеха, но все сложилось иначе для нас.

— Что вы сказали своим игрокам после поражения?

— Я думаю, что я не мог сказать что-либо, чтобы успокоить их. Но если обернуться на полтора года назад, то вряд ли кто-то из болельщиков рассчитывал на то, чтобы увидеть сборную Англии в полуфинале чемпионата мира. Многие ребята к концу встречи очень устали, они отдали всю свою энергию. В нашей команде много молодых игроков и им необходим и полезен подобный опыт. Я очень горжусь своей командой, они представляли свою страну с высоко поднятой головой. А пережитый опыт поможет нам стать командой-победителем. Через такие неудачи проходили многие ведущие сборные.

— Что вы сделали не так, позволив хорватам забить два мяча?

— Каждый пропущенный гол необходимо анализировать, чтобы понять, как можно предотвратить подобные ситуации в будущем. Мы дошли до полуфинала, потому что играли как единое целое, как настоящая команда. Именно так мы и покидаем поле после сегодняшнего поражения.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press