Гарет Саутгейт: «Если Дефо продолжит также играть, то он поедет на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в восторге от игры нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо. Тренер заявил, что форвард имеет хорошие шансы поехать на чемпионат Мира в Россию в следующем году.

«Отличный момент для него. Он был в восторге от того, что снова появился в сборной, и я думаю, он получил огромное удовольствие. Я бы поставил дом на то, что он забьет сегодня, поэтому я думаю, он произвел по-положительный эффект на всех своих партнеров.

Если он продолжит забивать мячи в Премьер-Лиге и играть так же, как сейчас, то тогда не будет никаких причин, мешающих ему поехать на чемпионат мира», — заявил Саутгейт.

Джермейн Дефо провел свой первый матч за сборную Англии с ноября 2013 года, выйдя на поле в отборочном матче ЧМ-2018 с командой Литвы, в котором национальная команда одержала победу, а сам Дефо отметился забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports